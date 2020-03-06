زعيم حركة النهضة في تونس يعزي بوفاة حجة الاسلام هادي خسروشاهي

وفي رسالة تعزية بعثها الى عائلة الفقيد، كتب راشد الغنوشي: ببالغ الاسى والحزن تلقينا خبر وفاة حجة الاسلام السيد هادي خسروشاهي (رحمه الله) الدبلوماسي الايراني السابق.

واضاف: اننا اذ نتقدم بتعازينا القلبية لجميع افراد عائلة الفقيد ولكافة اصدقائه فاننا نسال الله سبحانه ان يتقبله قبولا حسنا وان يرزقكم جميعا جميل الصبر والسلوان.

وكان خسروشاهي (81 عاما) قد رقد في المستشفى في 26 شباط/فبراير بعد ان جاءت تحاليله اصابته بفيروس كورونا ايجابية، الا انه توفي بعد يوم بسبب تدهور حالته الصحية نظرا لتقدمه في السن.

وكان خسروشاهي من علماء الدين والاساتذة والباحثين البارزين اذ له عشرات المؤلفات والابحاث باللغتين الفارسية والعربية ومنها المترجمة الى اللغات الايطالية والفرنسية والانكليزية.

وقد تولى خسروشاهي مهام سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الفاتيكان ومن ثم تولى مهام رئاسة مكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة لفترة 3 اعوام من 2001 الى 2003 .

كما عمل مستشارا لوزير الخارجية في مكتب الدراسات السياسية والدولية.

انتهى**2018/أ م د