رئيس رابطة علماء فلسطين يطالب علماء الامة مواجهة صفقة القرن

وقال أبو راس لمراسلنا نناشد علما الأمة "مصر والعراق والشام وايران وتركيا وماليزيا وغيرهم من العلماء أن يقولوا كلمتهم في هذه الصفقة المشؤومة لأن رب العالمين فرض علينا هذا الواجب نحن نواجه قوى عاتية لكن الله معنا ووعدنا بالنصر".

وأضاف "موقف العلماء له دور كبير في رفض الصفقة وفي بيان الحكم الشرعي في خيانة من يتعاطى منها أبو يقبل بها أو يصمت على ما يجري فيها".

وتابع " يجب على الجميع أن يثور ويرفض صفقة القرن والتساوق معها".

وجدد أبو راس على ان التطبيع مع الاحتلال الصهيوني خيانة ولا يجوز اطلاقا أن يكون هناك كيان مغتصب يسرق الأرض ويدنس المقدسات ويعتدي الآمنين ويطرد الناس ويهدم بيوتهم ثم نطبع العلاقات معهم".

وتابع، "على الدول التي تطبع مع الكيان عليها أن تراجع حساباتها وأن يكونوا عند مسؤولياتهم"، داعيا الدول إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى يحرر أرضه.

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