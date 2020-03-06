ضبط نحو 3 أطنان من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وأضاف العميد قنبري في هذا الخصوص، ان قوات مكافحة المخدرات في مدينة سروان وبدعم معلوماتي من شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة اطلعت على عملية نقل شحنة كبيرة من المواد الافيونية من قبل أفراد هذه العصابة المحترفة لتهريب المخدرات نحو وسط البلاد.

وتابع، ان قوات الأمن الداخلي تمكنت خلال العمليات من ضبط جميع السيارات الأربع للمهربين من طراز تويوتا، وطنين اثنين و899 كغم و470 غراما من أنواع المخدرات بما في ذلك الافيون، والحشيش.

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