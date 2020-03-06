ظريف: الخارجية الإيرانية تبذل كل ما بوسعها لعودة الرعايا الإيرانيين الى البلاد بشكل آمن

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، ان وزير الخارجية دعا في تغريدة له اليوم الجمعة، جميع الدول وشركات الطيران الأجنبية، المساعدة على عودة الرعايا الإيرانيين العالقين الى أرض الوطن وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "كيانوش جهانبور" اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات اثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد الى 124 حالة والمصابين 4 آلاف و 747، فيما بلغ عدد المتعافين 913 شخصا.

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