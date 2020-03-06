لاريجاني يؤكد ضرورة سد احتياجات الناس والمراكز العلاجية للمستلزمات الصحية على وجه السرعة

وقدم وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا "سعيد نمكي" الى لاريجاني، آخر التقارير بشأن حالات الاصابة بالفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة هذا الوباء في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد لاريجاني على ضرورة ارسال بعض اعضاء اللجنة المذكورة الى المحافظات التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس ولاسيما تفقد المراكز العلاجية في محافظة قم المقدسة وكيلان وطهران التي سجلت أكثر عدد الإصابات على مستوى البلاد .

واشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى الاجراءات الدولية واتصالاته مع رؤساء برلمانات بعض الدول داعيا وزير الصحة الى متابعة نظرائه في الدول الأخرى فيما يتعلق بارسال المستلزمات الصحية اللازمة الى البلاد.

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