لاريجاني يؤكد ضرورة سد احتياجات الناس والمراكز العلاجية للمستلزمات الصحية على وجه السرعة

وقدم وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا "سعيد نمكي" الى لاريجاني، آخر التقارير بشأن حالات الاصابة بالفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة هذا الوباء في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد لاريجاني على ضرورة ارسال بعض اعضاء اللجنة المذكورة الى المحافظات التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس ولاسيما تفقد المراكز العلاجية في محافظة قم المقدسة وكيلان وطهران التي سجلت أكثر عدد الإصابات على مستوى البلاد .
واشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى الاجراءات الدولية واتصالاته مع رؤساء برلمانات بعض الدول داعيا وزير الصحة الى متابعة نظرائه في الدول الأخرى فيما يتعلق بارسال المستلزمات الصحية اللازمة الى البلاد.
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طهران/6 آذار/مارس/إرنا- أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي "علي لاريجاني" لدى اجتماعه اليوم الجمعة مع وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" على ضرورة سد احتياجات الناس والمراكز العلاجية للمستلزمات الصحية على وجه السرعة وتجهيز جميع المراكز العلاجية بالمعدات الطبية والوقائية اللازمة واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره في جميع المحافظات لا سيما في محافظة قم المقدسة التي شهدت أكثر نسبة من التفشي لهذا الفيروس.
وقدم وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا "سعيد نمكي" الى لاريجاني، آخر التقارير بشأن حالات الاصابة بالفيروس والتدابير المتخذة لمكافحة هذا الوباء في مختلف أنحاء البلاد.
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