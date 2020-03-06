اعلان الطوارئ في فلسطين بعد اكتشاف 7 اصابات بفیروس كورونا في بيت لحم

وجاء هذا المرسوم بعد اعلان وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن اصابة 7 فلسطينيين بفايروس كورونا في بيت لحم بالضفة الغربية.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلن عنها محمود عباس.

وقال محمد اشتيه إنه "استنادا للصلاحيات الممنوحة لي من قبل الرئيس محمود عباس، وبما يخولني إياه المرسوم الصادر بتاريخ 5 آذار 2020، فإنني أعلن إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد وغيره، كما يكون موظفو الوزارات والمؤسسات الحكومية على رأس عملهم إلى حين صدور تعليمات أخرى".

وقال "يكون جميع الأطباء على رأس عملهم في جميع المرافق الطبية وأخذ كامل الاحتياطات لحماية شعبنا وسلامته".

وأضاف أن الحركة بين المحافظات فقط في حالات الضرورة القصوى وخاصة في محافظة بيت لحم، كما تدرس الحكومة إغلاق الجسور والمعابر بين فلسطين وبقية أنحاء العالم عندما تقتضي الحاجة.

وتمنع الحكومة أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، كمل توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ويمنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

وأعلن إلغاء كامل الحجوزات للسياح الأجانب في الفنادق عامة، كما قرر إغلاق كامل المناطق السياحية والدينية، اضافة الى الغاء أي مؤتمرات وطنية أو دولية في فلسطين.

وقال اشتية يكلّف كل محافظ في محافظته بتنفيذ هذه الإجراءات مع بقية أجهزة الدولة المختصة في المحافظات وتشكّل لجان متابعة من الأجهزة برئاسة المحافظ.

وأضاف "يمنع أي تصريحات إعلامية من أي مسؤول إلا من يخوله رئيس الوزراء، ونهيب بأبناء شعبنا بعدم التعاطي مع أية إشاعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط".

وتابع ، ان العمل بهذه الإجراءات بدأ من الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة الموافق 6 آذار 2020.

وأعلن نشر قوى الأمن بكافة تجهيزاتها في كافة المحافظات كل حسب المنطقة المكلف بها، لافتا إلى أن مدة حالة الطوارئ هذه 30 يوما اعتبارا من تاريخه وتعتبر مدفوعة الأجر لكل أجهزة الدولة.

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