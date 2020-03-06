الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الارهابي في العاصمة الافغانية كابول

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي بشدة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم (الجمعة) مراسم ذكرى استشهاد عبد العلي مزاري الذي شارك فيه عشرات الأشخاص والذي خلف عشرات القتلى والجرحى معربا عن تعاطفه مع افغانستان حكومة وشعبا وأسر ضحايا هذا الحادث الإرهابي الماساوي .

وقتل 23 شخصا، فيما اصيب 33 اخرين حسب الاحصاءات الرسمية حتى الآن في الاعتداء الذي استهدف مراسم الذكرى الخامسة والعشرين للشهيد عبدالعلي مزاري الزعيم السابق لحزب الوحدة االافغانية بحضور مسؤولين سياسيين كبار في العاصمة الافغانية كابول .

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