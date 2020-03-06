ظريف يبحث مع لودريان في القضايا الخاصة بتفشي كورونا

وكان قد نشر ظريف تغريدة في وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا فيها جميع الدول وشركات الطيران الأجنبية، المساعدة على عودة الرعايا الإيرانيين العالقين الى أرض الوطن وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وصرح ظريف في تغريدته، ان الغاء الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 (كورونا) تسبب في مشاكل لبعض الرعايا الإيرانيين خارج البلاد؛ مؤكدا ان الخارجية الإيرانية وجميع بعثاتها الدبلوماسية خارج البلاد؛ تبذل قصارى جهودها في التخطيط لعودتهم الى البلاد بشكل آمن.

واعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "كيانوش جهانبور" اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات اثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد الى 124 حالة والمصابين 4 آلاف و 747، فيما بلغ عدد المتعافين 913 شخصا.

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