وزير النفط الايراني: اجتماع اوبك كان واحداً من أسوأ الاجتماعات في تاريخه

وقال زنكنة في تصريح للصحفيين اليوم الجمعة إن اجتماع أوبك كان واحدا من الاجتماعات "السيئة" لهذه المنظمة التي رأيتها في تاريخ اوبك. كان الاجتماع صعباً للغاية ولم نتوصل الى نتيجة تقريبا.

وأضاف أن تخفيضات الإنتاج المعتمدة في ديسمبر لم يتم تمديدها في الاجتماع. فالاسواق بحاجة الى خفض الانتاج والاتفاق .

وقال وزير النفط الإيراني إن 6 ساعات من المحادثات الخاصة جرت ، لكن روسيا والسعودية فشلتا في الخروج بنتيجة ومن المفترض أن تكون المفاوضات مرنة ، وإلا فإن الجميع سوف يتضررون .

وأضاف زنكنة أن بعض أعضاء أوبك أصروا على أن المنتجين غير الأعضاء في المنظمة يجب ان يشاركوا في خفض الإنتاج، ولكن هذه الدول رفضت.

وكانت الدول الاعضاء في منظمة اوبك قد اصدرت يوم امس الخميس بيانا اقترحت فيه خفض الانتاج اليومي للنفط بمقدار 1.5 مليون برميل للحيلولة دون التاثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا على الاسواق.

ووفقا للبيان فقد تضمن المقترح ان تخفض دول اوبك مليون برميل ودول غير اوبك نصف مليون برميل.

وفي الوقت الذي كان من المتوقع ان يصل المقترح الى نتيجة وترتفع الاسعار الا ان روسيا لم توافق على ذلك ما ادى الى انخفاض الاسعار بنسبة 9 بالمائة.

انتهى ** 2342