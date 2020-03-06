٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83704230
٠ Persons

سمات

واعظي يتحادث هاتفيا مع مساعد رئيس وزراء آذربيجان ووزيرة التجارة التركية حول التعاون المشترك

واعظي يتحادث هاتفيا مع مساعد رئيس وزراء آذربيجان ووزيرة التجارة التركية حول التعاون المشترك

طهران / 6 اذار /مارس /ارنا- اجرى رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي محادثات هاتفية منفصلة مع مساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني شاهين مصطفى اوف ووزيرة التجارة التركية رخسار بكجان حول تعزيز التعاون التجاري المشترك وإزالة العقبات التي تعترض طريق هذا التعاون جراء تفشي فيروس كورونا.

وفي الاتصال مع مساعد رئيس الوزراء الاذربايجاني شاهين مصطفى يوف بحث واعظي حول سبل الاسراع بحل المشاكل التي تعترض طريق ترانزيت السلع والنقل والشحن السككي والبحري والبري بين البلدين جراء تفشي مرض كورونا.

وتقرر في هذه المحادثات تسوية هذه المشاكل بسرعة في غضون اليومين المقبلين وفقًا لبروتوكول الصحة والسلامة الذي تم إعداده وتسهيل عملية التعاون التجاري والترانزيتي المشترك.

واشار مساعد رئيس وزراء اذربيجان خلال الاتصال الهاتفي الى ايعاز الرئيس الاذربيجاني بتخصيص ما قيمته 5 ملايين دولار من اسلع اللازمة لمكافحة مرض كورونا في إيران.

وفي الاتصال الهاتفي مع وزيرة التجارة التركية رخسار بكجان، بحث واعظي حول مشاكل الشاحنات التركية التي بقيت عالقة خلف حدود تركمنستان للدخول الى ايران وكذلك حركة الشاحنات الإيرانية على الحدود التركية البلغارية لشحن البضائع القابلة للتلف في ميناء مرسين.

وتقرر خلال هذه المباحثات الهاتفية تسوية مشاكل الشاحنات التي تحمل مواد قابلة للتلف غدا ومواصلة عملية النقل والشحن والترانزيت بين البلدين في إطار بروتوكول الصحة والسلامة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 6 =