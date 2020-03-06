رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني يشيد بجهود ايران للسيطرة على فيروس كورونا

وخلال استقباله السفير الايراني في اسلام اباد محمد علي حسيني، اعتبر سنجراني جهود المسؤولين والمؤسسات المعنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية للسيطرة على تفشي فيروس كورونا بانها جديرة بالاشادة.

واضاف، ان كورونا تحول الى قضية عالمية وقد اتخذت باكستان اجراءات وقائية مؤثرة في المنافذ الحدودية المشتركة للحيلولة دون التفشي المحتمل لهذا الفيروس.

واعرب سنجراني عن الاسف والتعاطف مع ايران لضحايا فيروس كورونا واضاف، ان التعاون والتنسيق بين ايران وباكستان للسيطرة على فيروس كورونا يبعث على الثقة.

واشار رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني الى استعداد بلاده لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية ، داعيا الى زيادة تبادل زيارات الوفود البرلمانية والتجارية بين ايران وباكستان بهدف المساعدة بترسيخ التعاون الاقتصادي.

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