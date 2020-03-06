خبير كندي ينضم لفريق التحقيق في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

وافاد تقرير لموقع "غلوبال نيوز" بان وزير الخارجية الكندي قال في خطاب له في مدينة لويو الاوكرانية ان الشرطة الوطنية الكندية ارسلت ضابطا عسكريا للمساهمة في التحقيقات الجارية حول الطائرة الاوكرانية.

يذكر ان طائرة اوكرانية من طراز "بوينغ 737" سقطت صباح يوم 8 كانون الثاني /يناير بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران اثر اصابتها بصاروخ عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الايراني ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 والطاقم المؤلف من 9 افراد.

وكان غالبية الركاب من الايرانيين والبقية من دول اخرى من ضمنها اوكرانيا وكندا.

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