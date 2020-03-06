٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٣٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83704260
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خبير كندي ينضم لفريق التحقيق في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

خبير كندي ينضم لفريق التحقيق في حادث سقوط الطائرة الاوكرانية

طهران /7 اذار /مارس /ارنا- اعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين بان الشرطة الوطنية الكندية تساعد المسؤولين الاوكرانيين في التحقيقات الجارية لدراسة اسباب سقوط الطائرة الاوكرانية جنوب طهران في يناير الماضي.

وافاد تقرير لموقع "غلوبال نيوز" بان وزير الخارجية الكندي قال في خطاب له في مدينة لويو الاوكرانية ان الشرطة الوطنية الكندية ارسلت ضابطا عسكريا للمساهمة في التحقيقات الجارية حول الطائرة الاوكرانية.   

يذكر ان طائرة اوكرانية من طراز "بوينغ 737" سقطت صباح يوم 8 كانون الثاني /يناير بعد اقلاعها من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران اثر اصابتها بصاروخ عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي الايراني ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 والطاقم المؤلف من 9 افراد.

وكان غالبية الركاب من الايرانيين والبقية من دول اخرى من ضمنها اوكرانيا وكندا.

انتهى ** 2342

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