حزب الله معزيا برحيل حسين شيخ الإسلام: كان خير داعم ومعين

وجاء في البيان الذي اورده موقع "العهد" الاخباري: لقد تلقينا خبر رحيل الأخ العزيز حسين شيخ الإسلام (رحمة الله عليه) عن هذه الدنيا الفانية بالحزن والأسى. وقد افتقدنا برحيله أخاً كبيراً وعزيزاً. وقد عرفناه منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهو الذي واكب المقاومة الإسلامية في لبنان منذ تأسيسها، وكان خير داعم ومعين لها في كل المراحل.

واضاف: إن الأخ العزيز الراحل حسين شيخ الإسلام (رحمه الله) كان مثالاً للإنسان المؤمن المجاهد والمخلص والمضحّي، الذي امتاز بأخلاقه الرفيعة كما مواقفه السياسية الجريئة والداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكان فاعلاً في السعي للتقريب بين المذاهب الإسلامية.

وتابع البيان: إننا في هذه المناسبة الأليمة، نتقدم بالعزاء لسماحة القائد الإمام الخامنئي (دام ظلّه الشريف) ولكافة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ولعائلته الشريفة وأبنائه الأعزاء، سائلين الله تعالى أن يشمله بلطفه، ويتغمّده برحمته، وأن يحشره مع رسول الله (ص) وآل بيته (عليهم السلام).

يذكر ان الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام وافته المنية اول امس الخميس عن عمر يناهز 67 عاما اثر اصابته بفيروس كورونا.

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