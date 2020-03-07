لاریجانی یثمن روح الأمل لدى الإيرانيين لمواجهة فيروس كورونا

وخاطب لاريجاني اهالي مدينة قم الذين تحملوا حتى الان معاناة تفشي هذا الفيروس، وذكرهم بقوله تعالى "فاستقم كما امرت" ودعاهم الى الهمة والنشاط وعدم التكاسل ببركة وجود كريمة اهل البيت السيدة فاطمة بنت موسى بن جعفر، مؤكدا أن هذه الأيام ستمضي ولن تترك اي أثر.

وتمنى لاريجاني الشفاء الكامل لجميع المصابين بهذا المرض ، كما دعا بالرحمة والرضوان لضحايا كورونا ، والصبر والسلوان لذويهم .

كما أعرب عن أمله باستئصال هذا المرض من البلاد بالجهود المتواصلة ليل نهار للمسؤولين والاجهزة المختصة وخاصة الاجراءات الوقائية التي اتخذها المركز الوطني لمكافحة كورونا.

انتهى** 2344