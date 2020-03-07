٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١:٤٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83705028
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جهانغيري يدعو إلى استخدام جميع الامكانيات لمكافحة كورونا

جهانغيري يدعو إلى استخدام جميع الامكانيات لمكافحة كورونا

طهران/ 7 اذار/ مارس/ ارنا - أعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري ، تنفيذ سياسات وبرامج المركز الوطني لمكافحة كورونا والتماسك وزيادة التنسيق والتعاون بين المسؤولين والمواطنين، أمر ضروري للوقاية من انتشار الفيروس وعلاج المرضى.

وفي مكالمات هاتفية منفصلة مع محافظي هرمزغان وفارس وقزوين وأصفهان وخراسان الرضوية وكرمان وسستان وبلوشستان وبعد تلقيه آخر التقارير والأخبار حول فيروس كورونا والإجراءات المتخذة في هذه المحافظات، دعا جهانغيري مسؤولي هذه المحافظات إلى استخدام جميع المرافق الحكومية والمؤسسات المختلفة والقطاع الخاص لاتخاذ تدابير وقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وبالإشارة إلى دور وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في إعلام المجتمع وتطمينه، أكد جهانغيري على ضرورة أن يأخذ المواطنين تحذيرات وتعليمات المركز الوطني لمكافحة كورونا على محمل الجد.

وأضاف: أن التعاون والدعم من قبل المواطنين سيلعب بالتأكيد دورا مهما في تقليل الإصابة واستئصال الفيروس.

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