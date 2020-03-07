تعافي نحو 1700 شخص من المصابين بفيروس كورونا في إيران

وقال كيانوش جهانبور في تصريح ادلى به اليوم السبت: من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 1076 اصابة جديدة ليصل عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا الى 5823 شخص.

واشار الى ان 21 شخصا توفوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية جراء الاصابة بكورونا ليصل عدد المتوفين بالفيروس في كل البلاد الى 145 شخصا.

وصرح جهانبور حول عدد الاصابات في محافظات البلاد: في طهران 1539 اصابة في قم 668 شخصا في جيلان 494 اصابة في اصفهان 484 وفي البرز 305 اصابات وفي مازندران 606 اصابات والمحافظة المركزية 265 وقزوين 178 وفي سمنان 138 وفي كلستان 162 وخراسان الرضوية 135 اصابة وفارس 95 شخص ولرستان 107 واذربايجان الشرقية 77 وخوزستان 64 ويزد 81 وزنجان 52 وكردستان 44 واردبيل 41 وكرمانشاه 31 وكرمان 40 وهمدان 34 شخص وسيستان وبلوجستان 34 وهرمزكان 30 شخص وخراسان الجنوبية 18 شخص وخراسان الشمالية 23 وجهارمحال وبختياري 16 وايلام 15 واذربايجان الغربية 33 وكهيكلوية وبوير احمد 6 اشخاص وبوشهر 8 اصابات .

انتهى** 2344