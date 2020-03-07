٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83705198
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جمهورية اذربيجان تخصص 5 ملايين دولار لإيران لمكافحة كورونا

جمهورية اذربيجان تخصص 5 ملايين دولار لإيران لمكافحة كورونا

باكو/ 7 اذار/ مارس/ ارنا - خصصت جمهورية أذربيجان 5 ملايين دولار كمساعدات صحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المكتب الصحفي للحكومة الاذربيجانية اليوم (السبت)، أن الحكومة الاذربيجانية قررت تخصيص 5 ملايين دولار في شكل مساعدات صحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لغرض مكافحة فيروس كورونا.

 وذكر التقرير أن علاقات الصداقة وحسن الجوار بين جمهورية أذربيجان والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة، وأن الهيئات الرسمية للبلدين تعمل عن كثب لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وصرح التقرير، أن جمهورية أذربيجان تدعم جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة فيروس كورونا وتواصل التعاون المثمر مع منظمة الصحة العالمية.

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