الجيش الصهيوني يمنع سفر قادته وجنوده في إطار مكافحة كورونا

وفي السياق، اشار المتحدث باسم الجيش الصهيوني، "العميد زيلبرمان"، الى عدد من التوجيهات والإجراءات الجديدة، بشأن عدم السماح للجنود والضباط بالسفر إلى الخارج، وشكيل لجنتين للتعامل مع الحالات الاستثنائية بشأن المسائل التشغيلية والطلبات الشخصية.

ويشير هذا التقرير ايضا، الى إيقاف جميع تدريبات جيش الاحتلال في الخارج، سوى التدريبات الاستثنائية، و وقف جميع المناورات الدولية في أراضي الكيان؛ وبناء عليه تم بالفعل إلغاء بعض المناورات الدولية الصغيرة التي كانت مقررة.

وأشارت صحيفة معاريف الصهيونية، انه في هذه المرحلة يوجد ما بين 500 و600 جندي يخضعون للحجر الصحي؛ وبعد تقييم الوضع سيناقش الجيش إصدار إرشادات صارمة لمقرات القيادة وغرف الحرب، وكذلك بشأن نطاق المراسم والتجمعات.

وتطرق زيلبرمان إلى ثلاث مهام رئيسية تواجه الجيش الصهيوني، بما يشمل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية، وتقليص معدلات المرض والاستعداد للمهام الموكلة اليه من جانب الحكومة في شتى للقضايا.

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