ممثل الصحة العالمية : الانباء المزيفة عدوة الكفاح ضد كورونا

تصريحات المسؤول الاممي هذه، جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في طهران لاستعراض سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد على صعيد البلاد.

ونوه برنان الى سرعة انتشار هذا الفيروس في ارجاء العالم؛ قائلا ان جميع الدول وليست ايران فقط التي تواجه هذه الازمة اليوم.

واضاف : انني على يقين بتحقيق نتائج كبيرة في سياق الحدّ من تفشي هذا المرض شرط ان يتم اتخاذ اجراءات اساسية ومناسبة في هذا الخصوص؛ داعيا في السياق الى تظافر الجهود الجماعية، ومحذرا من تداول انباء وتقارير خاطئة لكونها تؤدي بشكل كبير الى عرقلة جهود الاطباء والممضرين.

واشار ممثل منظمة الصحة العالمية الى مباحثاته والوفد المرافق خلال الايام الماضية مع المسؤولين الايرانيين لتبادل المعلومات والخبرات في مجال التصدي لفيروس كورونا؛ قائلا : لقد تعلمنا الكثير من المنظومة الصحية والعلاجية في ايران.

واثنى المسؤول الاممي على جهود الاطباء وكوادر التمريض وجميع المنتسبين الى المراكز العلاجية والمختبرات الطبية؛ مؤكدا ان تضحيات هؤلاء مدعاة للفخر والاعتزاز.

من جانبه، اشار رئيس مكتب تمثيل منظمة الصحة العالمية في ايران "كريستوف هاملمان" الى وضع المستشفيات والمراكز العلاحية المخصصة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا في ايران.

وقال هاملمان خلال المؤتمر الصحفي بطهران اليوم : ان جميع المحافظات الايرانية والمدن التابعة لها مزودة بمستشفيات ومراكز صحية للخدمة هؤلاء المرضى؛ مردفا ان وفد منظمة الصحة العالمية سيتجه في محطته الثانية من زيارة ايران الاحد الى محافظة قم (جنوب طهران).

واكد ان المنظمة الاممية تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع والمعدات الطبية اللازمة رغم القيود المفروضة على المجتمع الدولي في هذا المجال.

انتهى ** ح ع