الحظر فرصة ذهبية لتحقيق الاكتفاء العلمي الذاتي

ولدى تفقده مجموعة صناعة الطائرات بوزارة الدفاع اليوم السبت، أضاف العميد حاتمي، ان العدو قد كرس جل مساعيه لشل الصناعات الصغرى والكبرى في البلاد، وعرقلة الحياة اليومية للناس والإيحاء بأن الشعب الإيراني شعب غير كفوء وعاجز.

واشار حاتمي الى تاكيد سماحة قائد الثورة الاسلامية على عنصرين اساسيين واستراتيجيين وهما "الاقتصاد المقاوم" و"تحقيق الاقتدار" في تحقيق التقدم للشعب الايراني واضاف، ان كسر الحظر يعد من مؤشرات الاقتدار للبلاد والقوات المسلحة.

ودعا وزير الدفاع كبار المدراء في صناعات الطائرات بوزارة الدفاع للعمل على التخطيط الدقيق والواعي لاتخاذ خطوات كبرى ومتناسبة مع حاجات البلاد اليوم وفي سياق الارتقاء بالمؤشرات الوطنية والاقليمية والدولية.

ووجه العميد حاتمي الشكر والتقدير لخبراء مجموعة صناعة الطائرات الايرانية (صها) لجهودهم المخلصة واعتبر تدشين خطوط الصيانة الاساسية (overhaul) وانتاج قطع الغيار الوطنية اللازمة للطائرات بأنها خطوة جهادية وفي سياق المواجهة الحاسمة للحظر المفروض من قبل نظام الهيمنة وقال، ان تنفيذ هذه المهمات الحساسة من قبل مجموعة (صها) خطوة قيمة جدا وتلعب دورا فاعلا في الارتقاء بالجهوزية والقدرات القتالية للقوة الجوية والقوات المسلحة.

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