ضبط مايزيد عن 6 أطنان من المخدرات وسط البلاد

وأضاف العميد شهرستاني، انه تم كذلك تفكيك 18 عصابة لتهريب المخدرات والقبض على 234 مهربا خلال الفترة ذاتها.

هذا وقد اعلن نائب المحكمة العامة والثورة الإسلامية في مدينة "اشتهارد" التابعة لمحافظة ألبُرز (غربي طهران) "احمد نوروزي" عن ضبط 572 كغم من مخدر "الكرستال" الصناعي في مقطورة شاحنة كانت تمر من المدينة.

وتم احتجاز هذه الشاحنة والعناصر المتورطة بموجب أوامر وجهتها الجهات القضائية لشرطة مكافحة المخدرات "فاتب" في مدينة اشتهارد، بعد أن تلقت تقريرا حول مرور حمولة كبيرة من المخدرات من المدينة.

انتهى**أ م د