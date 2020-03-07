السفارة الايرانية لدى بلجيكا تعلن ترحيبها بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا

ونوه البيان الى مشاعر تقدير والثناء من جانب طهران بشأن المساعدات الطبية والعلاجية التي وصلت البلاد لحد الان؛ مبينا ان الاطباء والكوادر الطبية والصحية في ايران ورغم الظروف الناجمة عن الحظر اللا انساني الراهن يقفون اليوم في الخط الامامي لمكافحة هذا الفيروس.

وتابع : انه منذ اانتشار فيروس كورونا في 20 شباط/فبراير الماضي داخل البلاد مما ادى الى وفاة شخصين، عبأت الجهمورية الاسلامية الايرانية جميع طاقاتها لاحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره.

وكشفت السفارة الايرانية لدى بلجيكا في بيانها عن "حملة" مناوئة نُظمت في اطار اجندات سياسية خاصة تعمل من خلال بث مقاطع فيديو غير معتمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بتضحيات وجهود الاطباء والكوادر العلاجية والصحية وبالتالي نشر صروة سلبية عن ظروف مكافحة هذا الفيروس في ايران.

انتهى ** ح ع