٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٥:٥٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83705430
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السفارة الايرانية لدى بلجيكا تعلن ترحيبها بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا

السفارة الايرانية لدى بلجيكا تعلن ترحيبها بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا

طهران / 7 اذار / مارس / ارنا- اصدرت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بروكسل، اليوم الاحد، بيانا اشارت فيه الى الحظر اللا انساني ضد البلاد؛ معلنة ترحيبها بانواع التعاون والمشاركة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ايران.

ونوه البيان الى مشاعر تقدير والثناء من جانب طهران بشأن المساعدات الطبية والعلاجية التي وصلت البلاد لحد الان؛ مبينا ان الاطباء والكوادر الطبية والصحية في ايران ورغم الظروف الناجمة عن الحظر اللا انساني الراهن يقفون اليوم في الخط الامامي لمكافحة هذا الفيروس.

وتابع : انه منذ اانتشار فيروس كورونا في 20 شباط/فبراير الماضي داخل البلاد مما ادى الى وفاة شخصين، عبأت الجهمورية الاسلامية الايرانية جميع طاقاتها لاحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره.

وكشفت السفارة الايرانية لدى بلجيكا في بيانها عن "حملة" مناوئة نُظمت في اطار اجندات سياسية خاصة تعمل من خلال بث مقاطع فيديو غير معتمدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بتضحيات وجهود الاطباء والكوادر العلاجية والصحية وبالتالي نشر صروة سلبية عن ظروف مكافحة هذا الفيروس في ايران.

انتهى ** ح ع  

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