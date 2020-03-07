٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٦:١٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83705462
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الجمارك الايرانية تتخذ اجراءت وقائية لمكافحة كورونا في الحدود المشتركة مع العراق

الجمارك الايرانية تتخذ اجراءت وقائية لمكافحة كورونا في الحدود المشتركة مع العراق

طهران / 7 اذار/ مارس / ارنا – اعلنت دائرة الجمارك الايرانية عن اجراءاتها الوقائية لدى المنافذ الحدودية المشتركة مع العراق، بما في ذلك عمليات تعقيم وتطهير الاقسام الادارية هناك؛ مؤكدة ان هذه التدابير جاءت بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد والسعي لعدم اغلاق هذه المعابر الحدودية.

وفي سياق متصل، افاد مراسل "ارنا" من محافظة ايلام (غرب)، عن اجراء عمليات تعقيم وتطهير الاقسام المختلفة في جمارك مهران بالتعاون مع بلدية هذه المدينة بهدف مكافحة فيروس كورونا.

ياتي ذلك، فيما اعلنت السلطات العراقية عن قرارها في اطار الوقاية من تفشي هذا الفيروس، والقاضي باغلاق حدودها مع مهران اعتبارا من يوم غد الاحد ولغاية اسبوع واحد.

واضاف الجمارك الايرانية، ان الحكومة العراقية قامت خلال الايام الماضية ببعض المراسلات حول اغلاق الحدود في مهران، لكن النشاط مازال هناك، والمباحثات جارية لعدم اغلاق هذا المنفذ نظرا للتدابير الصحية والاجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة هذا المرض.

انتهى ** ح ع    

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