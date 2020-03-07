الجمارك الايرانية تتخذ اجراءت وقائية لمكافحة كورونا في الحدود المشتركة مع العراق

وفي سياق متصل، افاد مراسل "ارنا" من محافظة ايلام (غرب)، عن اجراء عمليات تعقيم وتطهير الاقسام المختلفة في جمارك مهران بالتعاون مع بلدية هذه المدينة بهدف مكافحة فيروس كورونا.

ياتي ذلك، فيما اعلنت السلطات العراقية عن قرارها في اطار الوقاية من تفشي هذا الفيروس، والقاضي باغلاق حدودها مع مهران اعتبارا من يوم غد الاحد ولغاية اسبوع واحد.

واضاف الجمارك الايرانية، ان الحكومة العراقية قامت خلال الايام الماضية ببعض المراسلات حول اغلاق الحدود في مهران، لكن النشاط مازال هناك، والمباحثات جارية لعدم اغلاق هذا المنفذ نظرا للتدابير الصحية والاجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة هذا المرض.

انتهى ** ح ع