٠٧‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٧:٤٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83705564
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ايران تنتقد التزوير الامريكي حول مكافحة فيروس كورونا

ايران تنتقد التزوير الامريكي حول مكافحة فيروس كورونا

طهران / 7 اذار / مارس /ارنا – انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس وسوي" محاولات الادارة الامريكية المخادعة حول مكافحة فيروس كورونا؛ مصرحا ان الحكومة المتورطة بسوء الادارة والخداع والكذب، وحدها تستطيع ان تتمادى في الوقاحة بان توجه اصابع اتهامات واهية الى الايرانيين الذين يبذلون جهودا وتضحيات دؤوبة لصون البشرية من تفشي فيروس كورونا في العالم.

جاء ذلك في تغريدة لمتحدث الخارجية الايرانية اليوم السبت، والتي ارفقها بمقطع فيديو يتم فیه انتقاد اداء الادارة الامركيية في مجال مكافحة فيروس كورونا بحضور وزير خارجية هذا البلد "مايك بومبيو".

وخاطب موسوي المسؤولين الامريكيين معلقا على هذا المقطع المصور : عندما توجّهون اصابع الاتهام الى احدهم، ينبغي عليكم ان تعلموا بان 3 اصابعكم الاخرى متجهة الى انفسكم؛ لان الحكومة المتورطة بسوء الادارة والخداع والكذب وحدها التي تستطيع ان تتمادى في الوقاحة بان توجه اصابع الاتهامات الواهية الى الايرانيين الذين يبذلون جهودا وتضحيات دؤوبة لصون البشرية من تفشي فيروس كورونا في العالم.

انتهى ** ح ع

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