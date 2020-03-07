ظريف ينتقد بشدة الحظر الأميركي الشامل ضد إيران

وأضاف ظريف: ان دونالد ترامب يعمل على تصعيد الحظر اللاقانوني الاميركي بشكل عدواني وبهدف تجفيف مصادر ايران اللازمة لمكافحة فيروس "كوفيد-19" (كورونا)، في حين ان مواطنينا يفقدون حياتهم بسبب هذا (الفيروس).

وتابع: ليس بامكان العالم ان يظل صامتا أكثر من هذا، حيث بدأ الارهاب الاقتصادي الأميركي يتحول الى "إرهاب طبي" ضد ايران.

اعلن رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية "كيانوش جهانبور" في تصريح أدلى به اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات اثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد الى 145 حالة واجمالي المصابين 5 آلاف و823 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 1669.

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