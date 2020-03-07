تركيب المنصة الفرعية الأخيرة في اطار المرحلة الـ13 من تطوير حقل بارس الجنوبي

وأضاف معتمد، ان المنصة الفرعية C13 هي المنصة الرابعة والأخيرة في اطار مشروع المرحلة الـ13 من تطوير حقل بارس الجنوبي، تم تركيبها مساء اليوم السبت (7 آذار) عند استقرار الحالة الجوية ومع الالتزام بجميع معايير الأمان والسلامة بواسطة مثبت المنصة العائم HL 5000.

وتابع، إن المرحلة الثالثة عشر من حقل بارس الجنوبي دخلت دائرة الإنتاج بسعة انتاجية تبلغ نحو 28 مليون متر مكعب من الغاز الغني يتم اسخراجه من المنصتين ۱۳B و ۱۳D وبعد تدشين المنصة الجديدة، ومع الأخذ في الاعتبار حجم الإنتاج من المنصة الرئيسية ۱۳A، يشهد انتاج الغاز من هذه المرحلة من حقل بارس الجنوبي زيادة بحجم 28 مليون متر مكعب من الغاز الحامض، ليبلغ إجمالي الإنتاج اليومي من مجموع المنصات البحرية الأربع للمرحلة الـ13 من حقل بارس الجنوبي 56 مليون متر مكعب من الغاز الغني.

واعتبر معتمد مستوى جاهزية المصفاة البرية بأنها مؤاتية لإنتاج 50 مليون متر مكعب من الغاز الحلو الجيد يوميا وأضاف، ان المصفاة تنتج حاليا جميع منتجات الغاز بما في ذلك غاز الميثان، والمكثفات الغازية، والغاز المسال ( (LPG، والإيثان والكبريت وتوقع كذلك بلوغ قدرة حصاد الغاز الغني في الأقسام البحرية للحقل الى الحد الأقصى بالتناسب مع زيادة الطاقة الإنتاجية لمختلف الوحدات الإنتاجية بهذا الحقل الغازي.

انتهى**أ م د