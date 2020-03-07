مسؤول : انتاج 112 الف طن من العسل في ايران

وفي تصريح له اليوم السبت حول مشروع تطوير صناعة العسل وتربية النحل في ايران، اوضح غفاري ان هذه الصناعة تأتي على سلّم المشاريع الاكثر اهمية لدى وزارة الجهاد الزراعي، في ضوء اثارها الايجابية والمذهلة على صعيد تحسين جودة المحاصيل الزراعية ومنتجات البستنة، كما تشكل مصدرا مناسبا في درّ عائدات العملة الصعبة للبلاد.

ونوه المسؤول بوزارة الجهاد الزراعي الى الافاق المستقبلية لهذه الوزارة انطلاقا من خبراتها العلمية والتقنية من اجل النهوض بمستوى صناعة النحل الايرانية كي تتصدر بلدان المنطقة وتضاهي دول العالم.

واشار في السياق، الى الوثيقة الستراتيجية الموقعة في ابريل 2019 لتطوير صناعة النحل والعسل الايراني؛ منوها في السياق بالاجراءات المتبعة لتصدير هذا المنتج الى العراق والدول الاقليمية الاخرى في منطقة الخليج الفارسي.

انتهى ** ح ع