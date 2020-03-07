روسيا تعلن استعدادها للتعاون مع ايران في مجال الامن السيبراني

جاء ذلك خلال لقاء مساعد وزير التنمية الرقمية والاتصالات والاعلام رئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا مع السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان حول التعاون القائم بين وسائل الاعلام في البلدين، واكدا الاهمية والدور المؤثر للجنة التعاون الاعلامي والتوافقات الحاصلة في اطارها.

واعرب فولين عن ارتياحه للقضايا المطروحة في الاجتماع الثاني للجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا والذي عقد قبل فترة في موسكو ، معتبرا هذا التعاون بانه قيم للجانب الروسي ويتضمن طاقات وفيرة.

واشار فولين الى الحظر الغربي ضد البلدين والمحاولات الرامية الى اظهار صورة سلبية عن البلدين لدى المتلقين على مستوى العالم، واكد اهمية توسيع التعاون بهدف مواجهة الدعايات الكاذبة والصورة السوداوية التي تحاول وسائل الاعلام الغربية رسمها عن البلدين ، معلنا استعداد بلاده للتعاون الثنائي في مجال الامن السيبراني وامن المعلومات.

من جانبه اشاد السفير الايراني في موسكو بالانعقاد الناجح للاجتماع الثاني للجنة التعاون الاعلامي بين البلدين ، مؤكدا دور وسائل الاعلام في تبيين المواقف وكذلك عرض صورة حقيقية عن البلدين لدى الملتقين في انحاء العالم.

كما اعلن جلالي استعداد وسائل الاعلام الايرانية للمزيد من تطوير التعاون مع الشركاء الروس وكذلك ايجاد وتنفيذ المشاريع المشتركة ، مؤكدا استعداد الجانب الايراني لعقد الاجتماع الثالث للجنة المذكورة في اقرب فرصة ممكنة في طهران كي تتمكن وسائل اعلام البلدين من الاستفادة من هذه الاجواء لتوثيق الصلات وترسيخ التعاون الجيد القائم بينهما.

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