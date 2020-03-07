شمخاني: سنبحث حول تنمية العلاقات الثنائية مع المسؤولين العراقيين

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" في بغداد قال الادميرال شمخاني، سنتباحث مع المسؤولين العراقيين والقادة السياسيين من مختلف المكونات والاطياف الشيعة والسنة والكرد بشان الاوضاع السياسية والامنية وتنمية العلاقات الثنائية.

واضاف، سنتباحث مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (حكومة تصريف الاعمال) ورئيس البرلمان والقادة السياسيين في العراق حول عدد من الملفات العامة والخاصة.

واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تربطها علاقات تعاون طيبة مع البلد الصديق والجار العراق منذ سقوط نظام صدام عام 2003 .

واشار شمخاني في جانب اخر من تصريحه الى تفشي فيروس كورونا واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك الكثير من المعدات والامكانيات بحيث يمكنها الانتصار على هذا المرض بحول الله وقوته.

وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني قد وصل الى بغداد مساء السبت في زيارة تستمر يومين على راس وفد سياسي وامني رفيع المستوى.

وكان في استقبال شمخاني في مطار بغداد عصام السعدي مساعد مستشار الامن القومي العراقي فالح الفياض.

انتهى ** 2342