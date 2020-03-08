محافظ قم يدعو منظمة الصحة العالمية لعدم التاثر بنهج الاحادية الاميركية

وخلال استقباله السبت في مدينة قم جنوب العاصمة طهران رئيس وفد منظمة الصحة العالمية ريتشارد برنان الذي يزور البلاد حاليا، قال سرمست، ان اميركا فرضت الضغوط على الشعب الايراني بذرائع فارغة وان المتوقع من منظمة الصحة العالمية الابتعاد عن نهج الاحادية الاميركية وان لا تكون لها اي تخندق سياسي في اعمالها وان تتمكن من ارسال المعدات الطبية ومنها الكمامات والادوية الى ايران.

واضاف، ان الفيروس ظاهرة عالمية بحاجة الى تضامن جميع الحكومات للقضاء عليه، ومن المتوقع ايضا من جميع المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية، فضلا عن التنسيق بين الحكومات، العمل في سياق تبادل الخبرات.

واشار الى الاجراءات والجهود الواسعة المبذولة منذ تسجيل اول حالتين للاصابة بفيروس كورونا في مدينة قم يوم 19 شباط /فبراير الماضي للسيطرة على تفشي الفيروس ومن ضمنها تخصيص مستشفيين اثنين ومن ثم اضافة 3 مستشفيات اليهما بعد الانتشار السريع للفيروس وكذلك الخطوات المتخذة للحد من تفشي الفيروس ومنها تطهير وتعقيم الشوارع والطرقات والساحات في المدينة.

واكد محافظ قم قائلا، ان صحة المواطنين هي اولويتنا الاساسية ولو كان لنا ادنى اعتبارات سياسية في هذا الموضوع لما اعلنا عن تسجيل الاصابتين بالفيروس قبل 48 ساعة من الانتخابات (انتخابات الدورة 11 لمجلس الشورى الاسلامي والانتخابات النصفية للدورة 5 لمجلس خبراء القيادة).

يذكر ان مدير مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن يوم امس السبت بان عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد بلغ 145 والمصابين 5823 والمتعافين 1669 شخصا لغاية الان.

انتهى ** 2342