مستشار روحاني: لا يمكن التغلب على ازمة عالمية بالشعر والشعار

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد، اشار آشنا الى تفشي فيروس كورونا وكتب: انه لا يمكن التغلب على ازمة عالمية الطابع بالشعر والشعار والعجب بالنفس وتصغير الاخرين وضعف التهكن والوقاية واضفاء الطابع الشخصي على القضايا والرؤية الضيقة في اتخاذ القرارات والاجراءات قصيرة الامد وقليلة التاثير والخوف من طلب المساعدة.

يذكر ان مدير مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن في تصريحه الصحفي امس السبت عن احدث الاحصائيات حول فيروس كورونا في البلاد، وقال ان عدد الوفيات بلغ 145 والمصابين 5823 والمتعافين 1669 حتى ظهر السبت.

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