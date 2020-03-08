٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83705887
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مستشار روحاني: لا يمكن التغلب على ازمة عالمية بالشعر والشعار

مستشار روحاني: لا يمكن التغلب على ازمة عالمية بالشعر والشعار

طهران / 8 اذار /مارس /ارنا- اكد مستشار رئيس الجمهورية رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية برئاسة الجمهورية حسام الدين آشنا بانه لا يمكن التغلب على ازمة عالمية الطابع بالشعر والشعار والخوف من طلب المساعدة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد، اشار آشنا الى تفشي فيروس كورونا وكتب: انه لا يمكن التغلب على ازمة عالمية الطابع بالشعر والشعار والعجب بالنفس وتصغير الاخرين وضعف التهكن والوقاية واضفاء الطابع الشخصي على القضايا والرؤية الضيقة في اتخاذ القرارات والاجراءات قصيرة الامد وقليلة التاثير والخوف من طلب المساعدة.

يذكر ان مدير مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور اعلن في تصريحه الصحفي امس السبت عن احدث الاحصائيات حول فيروس كورونا في البلاد، وقال ان عدد الوفيات بلغ 145 والمصابين  5823 والمتعافين 1669 حتى ظهر السبت.

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