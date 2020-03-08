مسؤول تجاري: قطاع الاعمال يواجه تحديات جادة بسبب كورونا

وفي تصريحه مساء السبت خلال اجتماع لجنة الوقاية من فيروس كورونا في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران قال شافعي، انه وفي ضوء المشاكل الحاصلة لقطاع الاعمال الصغيرة والكبيرة والقطاعات الانتاجية والاستثمارية المختلفة فان اشهرا صعبة قادمة امامنا لذا ينبغي ان نعمل حد الامكان على خفض الاضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية من خلال التدبير والتشاور وكذلك الدعم المؤثر من قبل الحكومة.

واضاف، ان التداعيات الناجمة من هذا المرض قد اثرت على مختلف قطاعات المجتمع لذا ينبغي تفعيل المسؤولية الاجتماعية للبرلمان بكل الطاقات كما ان لجنة المسؤوليات الاجتماعية في غرفة التجارة والتي تاسست في هذا السياق ومن اجل التدخل المؤثر في مثل هذه الازمات يمكنها ان تؤدي دورا مهما في الاوضاع الراهنة.

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