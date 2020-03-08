البعض يثير الاضطراب في المجتمع باموال سعودية وبريطانية عبر بث الاكاذيب والاشاعات

وكتب خدادي في تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاحد في الاشارة الى نفاق البعض الذين يدّعون بانهم فداء لايران لكنهم يعملون على العكس من ذلك في الواقع: يكتب (البعض) "لا معنى لوجودي ان لم تكن ايران موجودة"، لكنه يقرأ العبارة بالصورة التالية "فليذهب الشعب الايراني فداء لمصالحي!".

وخاطب مساعد وزير الثقافة هؤلاء البعض بالقول: في ظروف الازمة الراهنة بسبب فيروس كورونا حيث الجميع يشعر بالقلق، لماذا تثيرون الاضطراب في المجتمع باموال سعودية وبريطانية و.. عبر بث الاكاذيب والاشاعات والظنون؟ اي معارضة النظام بثمن التضحية بالشعب.

انتهى ** 2342