شمخاني بحث مع الفياض بشان العلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة

وافاد موقع مستشارية الامن الوطني العراقي في تقرير له انه جرى خلال اللقاء بحث المشاكل في المنطقة وسبل حلها، وآفاق تطوير العلاقات بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يخدم مصالح الشعبين.

وبحث الجانبان الواقع السياسي والإستراتيجي في المنطقة وتأثير انتشار مرض كورونا في المنطقة لاسيما على مستوى التواصل بين الدولتين.

واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اهمية تعزيز التعاون لا سيما في المجالات الصحية والعلاجية لمواجهة مخاطر كورونا، مضيفا ان الشعب العراقي شعب يستحق الاستقرار وان العراق يجب ان يستعيد دوره الاقليمي والدولي.

من جانبه أكد مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض على أهمية التعاون المشترك بين العراق وإيران في مواجهة خطر مرض كورونا كما تعاونا سابقاً في مواجهة داعش الإرهابي

واضاف الفياض ان الشعب العراقي شعب مكافح وصابر وسيتجاوز المحن وهو يتطلع لواقع سياسي جديد من خلال قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة بما يسهم في انطلاقة جديدة للعراق في المحافل الدولية والإقليمية تضعه في مكانته المناسبة.ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة بغداد على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.

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