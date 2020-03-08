ايران.. عدد وفيات كورونا بلغ 194 والمصابين 6566 والمتعافين 2134

وقال جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاحد، انه وفقا للنتائج المختبرية التي جرت خلال الساعات الـ 24 الماضية فقد تم تسجيل 743 اصابة جديدة بفيروس "كوفيد -19" في البلاد ليرتفع العدد الى 6566 حالة.

واضاف، للاسف ان 49 شخصا توفوا خلال الساعات الـ 24 الماضية بسبب هذا الفيروس ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 194 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين 2143 شخصا لغاية الان.

وكانت غالبية الاصابات في محافظات طهران 1805 ومن ثم قم 685 ومازندران 620 واصفهان 564 وكيلان 496 والمركزية 335 والبرز 307 فيما كان العدد الادنى للاصابات في محافظات كهكيلوية وبوير احمد 9 وبوشهر 10 وايلام 15 وجهارمحال وبختياري 21 وخراسان الشمالية 24 .

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