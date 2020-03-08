لاریجاني يتحادث هاتفيا مع مراجع الدين حول مكافحة فيروس كورونا

وفي ذكرى ميلاد امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام اجرى لاريجاني اتصالات هاتفية مع مراجع الدين، آية الله صافي كلبايكاني آية الله وحيد خراساني آية الله مكارم شيرازي آية الله شبيري زنجاني وآية الله جوادي آملي وآية الله نوري همداني وآية الله علوي جرجاني وآية الله مظاهري، حيث قدم لهم التهاني بهذه المناسبة .

واستعرض لاريجاني خلال هذه الاتصالات اخر الاجراءات المتخذة في جميع أنحاء البلاد ومدينة قم المقدسة للحد من انتشار فيروس كورونا وتلبية احتياجات المواطنين وتجهيز المراكز الطبية.

واشاد مراجع الدين خلال هذه المباحثات الهاتفية بمتابعات رئيس مجلس الشورى الاسلامي والتدابير المتخذة في البلاد مؤكدين على ضرورة تلبية الاحتجاجات العامة اكثر فاكثر في الاوضاع الراهنة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا سائلين المولى العلي القدير ان يمن بالصحة على المسلمين والشفاء على المرضى وان يدفع البلاء والمرض عن المجتمع الاسلامي.

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