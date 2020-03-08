شمخاني يعلن استعداد ايران لمساعدة العراق في مكافحة فيروس كورونا

وخلال لقائه اليوم الاحد في بغداد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض اشار شمخاني الى تفشي فيروس كورونا في ايران والعراق وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لمساعدة العراق في مكافحة فيروس كورونا.

واشار الى التجربة الناجحة للبلدين في مكافحة الارهاب التكفيري واضاف، ان الحرب الادراكية كاحد ابعاد الحرب المركبة قد حلت اليوم مكان فتنة الارهاب وان مؤسسي وداعمي داعش يسعون اليوم ليحققوا عبر هذا الطريق اهدافهم غير المتحققة وباثمان اقل.

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ، تهويل التهديدات الوهمية وخفض مستوى التحمل الاجتماعي امام المشاكل وقلب الحقائق، من اساليب الحرب الادراكية واضاف، انه وبغية الحفاظ على مصالح ايران والعراق امام هجمة الارهاب الادراكي اللئيمة ، ينبغي ان تاتي جميع الطاقات الثقافية والاجتماعبة والشعبية الى الساحة بمعرفة كاملة لاهداف العدو.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، امس السبت، الى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد سياسي وأمني رفيع المستوى.

انتهى ** 2342