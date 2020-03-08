استئناف التبادل التجاري بين ايران وباكستان بعد توقف لنحو اسبوعين

وقالت المصادر الباكستانية اليوم الاحد ان التبادل التجاري وسائر الانشطة التجارية قد استؤنفت في حدود تفتان (ميرجاوة) ومع التزام التدابير الصحية والوقائية اللازمة.

ونقل التقرير عن مسؤولي حرس الحدود في تفتان باكستان ان الشاحنات ومنها الناقلة للمنتوجات البتروكيمياوية والغاز المسال تعبر الى جانب سائر السلع الاساسية في الحدود بين البلدين بعد توقف الانشطة التجارية لمدة 13 يوما.

وقال مسؤولون باكستانيون بان سواق الشاحنات الايرانية يتم اخضاعهم للفحص حين دخولهم الحدود الباكستانية وبعد حصولهم على شهادة السلامة يمكنهم متابعة مسارهم الى الاماكن التي يقصدونها.

وكان المتحدث باسم الجمارك الايرانية قد اعلن يوم امس بان باكستان سمحت بدخول الشاحنات الايرانية الى الاراضي الباكستانية لنقل السلع التصديرية الايرانية.

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