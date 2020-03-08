٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٦:٥٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83706351
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مساعد وزير: تدشين 6 مستشفيات و 8 اخرى قيد التدشين في البلاد

مساعد وزير: تدشين 6 مستشفيات و 8 اخرى قيد التدشين في البلاد

طهران / 8 اذار /مارس /ارنا- اعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الايراني محمد جعفر علي زادة بانه تم خلال العام الايراني الجاري تدشين 6 مستشفيات في البلاد وهنالك في الوقت الحاضر 8 مستشفيات قيد الاكتمال سيتم تدشينها قريبا.

وقال علي زادة في تصريح له اليوم الاحد انه تم خلال العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) تدشين 6 مستشفيات باجمالي 1151 سريرا وهي في مدن بروجن وبهشهر وباوة وزرند وسراوان وتالش.

واضاف، ان المستشفيات التي هي الان قيد الاكتمال وسيتم تدشنها حتى نهاية العام الجاري هي 8 مستشفيات باجمالي 1377 سريرا وهي في مدن سقز ولنكرود و"شهيد رجائي" في كجساران وتكاب وتويسركان وجهرم و"15 خرداد" التعليمي في مهدي شهر والمستشفى التعليمي في تربت حيدرية.

واوضح بان المستشفيات الستة التي تم تدشينها والثمانية قيد التدشين قد تم البدء ببنائها خلال العام الماضي.

انتهى ** 2342     

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