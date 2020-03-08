مساعد وزير: 8 مستشفيات سيتم تدشينها قريبا في البلاد

وقال علي زادة في تصريح له اليوم الاحد انه تم خلال العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) تسليم 6 مستشفيات باجمالي 1151 سريرا وهي في مدن بروجن وبهشهر وباوة وزرند وسراوان وتالش.

واضاف، ان المستشفيات التي هي الان قيد الاكتمال وسيتم تدشنها حتى نهاية العام الجاري هي 8 مستشفيات باجمالي 1377 سريرا وهي في مدن سقز ولنكرود و"شهيد رجائي" في كجساران وتكاب وتويسركان وجهرم و"15 خرداد" التعليمي في مهدي شهر والمستشفى التعليمي في تربت حيدرية.

واوضح بان المستشفيات الستة التي تم تدشينها والثمانية قيد التدشين قد تم البدء ببنائها خلال العام الماضي.

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