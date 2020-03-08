حل مشكلة الشاحنات الايرانية العالقة في الحدود التركية مع بلغاريا واليونان وجورجيا

وافاد المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية انه اثر المحادثات الهاتفية التي جرت قبل يومين بين وزيرة التجارة التركية رخسار بكجان ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي حول مشكلة الشاحنات الايرانية العالقة في الحدود التركية، اعلنت الوزيرة التركية خلال اتصال هاتفي عصر اليوم الاحد مع واعظي بانه تم اصدار التعليمات اللازمة لحل مشكلة عبور الشاحنات الايرانية في حدود تركيا مع بلغاريا واليونان وجورجيا.

واضافت، ان الشاحنات الايرانية حصلت على تراخيص للتوجه الى ميناء مرسين من اجل شحن السلع.

واتفق واعظي وبكجان كذلك خلال هذا الاتصال الهاتفي على التوقيع النهائي سريعا على البروتوكول الصحي بين البلدين لعودة الامور المتعلقة بعبور الشاحنات الايرانية الى حالتها الطبيعية بصورة دائمة.

يذكر انه خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى يوم الجمعة تباحث واعظي وبكجان حول مشاكل الشاحنات التركية التي بقيت عالقة خلف حدود تركمنستان للدخول الى ايران وكذلك حركة الشاحنات الإيرانية على الحدود التركية البلغارية لشحن البضائع القابلة للتلف في ميناء مرسين.

وتقرر خلال تلك المباحثات الهاتفية تسوية مشاكل الشاحنات التي تحمل مواد قابلة للتلف ومواصلة عملية النقل والشحن والترانزيت بين البلدين في إطار بروتوكول الصحة والسلامة.

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