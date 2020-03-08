شمخاني: ايران تدعم الحكومة التي تحظى بدعم الشعب في العراق

وخلال لقائه في بغداد اليوم الاحد رئيس حكومة تصريف الاعمال بالعراق عادل عبدالمهدي، أشار شمخاني الى عملية الاغتيال الغادرة للقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس ، معربا عن تقديره للعراق حكومة وشعبا لرد فعله السريع والمصادقة على قانون خروج القوات العسكرية الاميركية من العراق.

واضاف، انه في ضوء الظروف الحساسة التي يمر بها العراق ودوره الحاسم في إرساء الاستقرار والامن بالمنطقة، فاننا ندعم الاسراع بتشكيل الحكومة المتوخاة من قبل الشعب، وقال: ان الاخبار والمعلومات الدقيقة تبين ان المحور الغربي العبري العربي يبذل قصارى جهوده لئلا تستقر الاوضاع في العراق.

وأعرب شمخاني عن تقديره لدور المرجعية في ترسيخ الاستقرار والامن بالعراق، مضيفا: ان المرجعية كانت على الدوام الركن الاساس للوحدة والتلاحم الوطني في العراق، وقد رسمت خارطة الطريق للسياسيين وللشعب بشكل صحيح في هذه الظروف الحساسة، لذا فإن الاجانب يقومون بمحاولات كبيرة من اجل بث التفرقة بين الدولة والشعب والمرجعية.

وأشار الى قابليات الجيش والحشد الشعبي العراقي وقدراتهما في استتباب الامن دون الحاجة الى تواجد القوات الاجنبية، وقال: ان الجيش والحشد الشعببي في العراق، اثبتا طيلة فترة محاربة الارهاب التكفيري الذي كان يهدف بالنيابة عن الغرب الى تقسيم العراق، انهما قادران على ارساء الامن دون الاعتماد على القوات الاجنبية.

واكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي والسياسي وغيره بين البلدين، مشيرا الى الماضي العريق من الصداقة والاخوة بين الشعبين الايراني والعراقي، وقال: ان احد اهم الاسباب الداعية لتنمية هذا التعاون هو جود العدو المشترك لكلا الشعبين الحرين المقاومين.

ولفت شمخاني الى الدور الهدام للكيان الصهيوني في زعزعة الامن بالمنطقة، وقال: ان المحاولات التي يبذلها العدو لاستنزاف القدرات الاجتماعية في الدول التي تشكل الخط الامامي للمقاومة، تشكل اهم ضرورة لتكريس الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة بالمنطقة.

واشار شمخاني الى انتشار فايروس كورونا في ايران والعراق، معلنا استعداد ايران لنقل خبراتها في مكافحة هذا الفيروس الى العراق.

وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي اايراني قد وصل مساء السبت الى بغداد لإجراء لقاءات ومحادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

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