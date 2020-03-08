شمخاني: امن واستقرار وازدهار الشعب العراقي امور مهمة جدا لايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" مساء اليوم الاحد أكد شمخاني ان العراقيين ناضجون وقادرون على إدارة وضعهم وليسوا بحاجة إلى تدخلنا.

واضاف: انه في ظل هذه الظروف الخاصة الاقليمية ، قررنا القيام بزيارة للعراق على مدى يومين وعقد اجتماعات مع الرئيس العراقي ورئيس الوزراء والشخصيات السياسية والأحزاب ورئيس جهاز الاستخبارات ووزير الصحة.

وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني إلى أنه ناقش مع المسؤولين العراقيين الظروف الاقليمية والمصالح المشتركة التي يتطلع اليها العراق وإيران في هذه المرحلة.

وأضاف شمخاني ان من المحاور المهمة الاخرى التي نوقشت مع المسؤولين العراقيين استمرار التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين بعد تأثير كورونا والاستعداد لتقديم مساعدة تخصصية في هذا المجال ، بالنظر إلى اعلان منظمة الصحة العالمية امتلاك الجمهورية الاسلامية الايرانية الخبرة التخصصية في هذا المجال.

وقال، اننا لم تكن لنا مع المسؤولين العراقيين وجهات نظر مشتركة ومحددة فقط بل جرى البحث ايضا حول قضايا متبقية بين البلدين من ضمنها الاتفاقيات الحاصلة خلال زيارة الرئيس روحاني الى العراق واتفاقية العام 1975 وبعض النقاط الاخرى للتعاون بين البلدين.

واعرب شمخاني عن امله بان تثمر هذه الزيارة عن الاسراع بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين وان تكون الاتفاقيات الجديدة اساسا لرفع مستوى التعاون بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين والشقيقين في مختلف المجالات.

ووجه في الختام الشكر والتقدير للشعب والبرلمان والحكومة العراقية في مسالة تشييع جثماني الشهيدين سليماني وابومهدي المهندس وكذلك بشان القانون الذي تمت المصادقة عليه لخروج القوات الاجنبية من العراق واصرارهم على تنفيذه في اطار مصالح العراق.

يذكر ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني كان قد وصل الى بغداد مساء السبت والتقى اليوم الاحد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى عدد من الشخصيات وقادة التيارات السياسية في العراق.

وجرى البحث خلال هذه اللقاءات بشان قضايا التعاون السياسي والامني والاقتصادي بين البلدين فضلا عن اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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