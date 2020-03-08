شمخاني يغادر بغداد عائدا الى طهران

وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني قد وصل الى بغداد مساء السبت.

والتقى شمخاني الاحد مستشار الامن الوطني العراقي فالح الفياض ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني مصطفى الكاظمي ورئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الصحة جعفر صادق علاوي.

كما التقى امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني خلال الزيارة التي استغرقت يومين، في مقر تيار الحكمة الوطني، زعيم التيار السيد عمار الحكيم وعددا من الشخصيات وقادة التيارات السياسية في العراق من ضمنهم نوري المالكي وحيدر العبادي وهادي العامري.

وجرى البحث خلال هذه اللقاءات بشان قضايا التعاون السياسي والامني والاقتصادي بين البلدين فضلا عن اهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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