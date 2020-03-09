كاتب عمود صحفي باكستاني: إيران هي صوت الشعوب المضطهدة في المنطقة

في مقال بعنوان " اشادة عمران خان لإيران" نشر " تنوير قيصر شاهد" اليوم (الاثنين) في صحيفة إكسبريس الباكستانية، وقال إن مصطلح "الأمة" يستخدم للمسلمين في جميع أنحاء العالم بينما تفتقر هذه الجبهة إلى إجراءات عملية وكانت دائما متأخرة في تأمين حقوق الدول الإسلامية.

واضاف: كلما واجهت الدول الإسلامية المضطهدة الطغيان والعدوان، فإن حكام بعض الدول الإسلامية ليسوا فقط لم يفعلوا شيئا سوى اطلاق تصريحات جوفاء، بل أن منظمة التعاون الإسلامي عجزت ايضا عن الدفاع عن حقوق المجتمعات الإسلامية.

في إشارة إلى المواقف البناءة والمبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الدول المضطهدة في العالم، والدفاع عن حقوق المسلمين ، بما في ذلك سياسة طهران الأخيرة من العنف ضد المسلمين الهنود، كتب المحلل الباكستاني: أن إيران وبحمايتها لحقوق المسلمين في شبه القارة الهندية، تجلى دورها مرة اخرى في العالم الإسلامي .

ووصف صمت بعض الحكام بالدول الإسلامية ضد الأحداث الأخيرة ضد المسلمين في الهند، بالمؤلم، وقال ان كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، خاصة قائد الثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد اتخذوا مواقف شجاعة لحماية مسلمي الهند.

وأكد كاتب العمود الصحفي الباكستاني: أن المواقف مثل التنديد بالقمع والظلم ضد طوائف الأقليات، بما في ذلك المسلمين في شبه القارة الهندية، ومطالبة الحكومة الهندية بتوفير الرفاهية لمواطنيها ، كان ينبغي سماعها من محافل مثل منظمة التعاون الإسلامي، لكن لم يحدث هذا ، وقد دافع زعماء شجعان، مثل المسؤولين الإيرانيين عن حقوق المسلمين، ونحمد الله على ان هناك عدد قليل من الحكام في العالم الإسلامي الذين تخفق قلوبهم للحرية والدفاع عن المسلمين والسلام.

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كان قد ثمن التصريحات الاخيرة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي في التنديد بالمجازر المرتكبة ضد المسلمين في الهند، معربا عن اسفه لضعف صوت العالم الاسلامي تجاه هذه المجازر.

كما اشاد الرئيس الباكستاني عارف علوي بمواقف قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي في دعمه لمسلمي الهند.

وفي رسالة نشرها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب الرئيس الباكستاني : ان باكستان تشيد بموقف الامام الخامنئي تجاه اعمال العنف الاخيرة ضد المسلمين في الهند.

وفي وقت سابق ادان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر"، اعمال العنف المنظمة ضد المسلمين في الهند.

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