طفلة صينية تقدم هدية للأطفال الإيرانيين

و أرسل الشعب الصيني في الأيام القليلة الماضية، مساعدات مالية وغير مالية لدعم الإيرانيين ضد فيروس كورونا ؛ من هذه المساعدات كما قال القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شنغهاي، الهدية التي قدمتها فتاة صينية، حيث اشترت الهدية بنقود حصلت عليها كهدايا في عيد راس السنة وقدمتها للأطفال الإيرانيين من خلال القنصلية الإيرانية في شنغهاي.

وقالت الطفلة الصينية، إنها كانت قد زارت إيران مع عائلتها في وقت سابق، وانها تقدم هذه الهدايا للأطفال الإيرانيين عرفانا للضيافة التي تلقتها في إيران.

وتبرع الشعب الصيني بأكثر من نصف مليون دولار نقدا خلال اربعة وعشرين ساعة بعد إعلان السفارة الإيرانية في بكين عن رقم حساب مصرفي لتلقي المساعدات الشعبية لمكافحة فيروس كورونا، مما يشير إلى العلاقة القلبية بين الشعبين الإيراني والصيني وتعاطف الصينيين في مواجهة فيروس كورونا.

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