٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ١١:٢٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83706875
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لمكافحة فيروس كورونا

طفلة صينية تقدم هدية للأطفال الإيرانيين

طفلة صينية تقدم هدية للأطفال الإيرانيين

بكين/ 9 اذار/ مارس/ ارنا - على الرغم من كل المصائب والمشاكل التي سببها فيروس كورونا للعالم، خاصة للشعبين الإيراني والصيني، لكنه خلق مشاهد انسانية رائعة وجميلة، ومن هذه المشاهد قيام طفلة صينية بشراء هدية للاطفال الايرانيين من الاموال التي جمعتها في حصالتها في اطار الحملة لمكافحة فيروس كورونا.

و أرسل الشعب الصيني في الأيام القليلة الماضية، مساعدات مالية وغير مالية لدعم الإيرانيين ضد فيروس كورونا ؛ من هذه المساعدات كما قال القنصل العام للجمهورية  الإسلامية الإيرانية في شنغهاي، الهدية التي قدمتها فتاة صينية، حيث اشترت الهدية بنقود حصلت عليها كهدايا في عيد راس السنة وقدمتها للأطفال الإيرانيين من خلال القنصلية الإيرانية في شنغهاي.

وقالت الطفلة الصينية، إنها كانت قد زارت إيران مع عائلتها في وقت سابق، وانها تقدم هذه الهدايا  للأطفال الإيرانيين عرفانا للضيافة التي تلقتها في إيران.

وتبرع الشعب الصيني بأكثر من نصف مليون دولار نقدا خلال اربعة وعشرين ساعة بعد إعلان السفارة الإيرانية في بكين عن رقم حساب مصرفي لتلقي المساعدات الشعبية لمكافحة فيروس كورونا، مما يشير إلى العلاقة القلبية بين الشعبين الإيراني والصيني وتعاطف الصينيين في مواجهة فيروس كورونا.

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