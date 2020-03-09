اتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة يدين قتل المسلمين في الهند

واعرب اتحاد الطلبة في البيان الصادر اليوم الاثنين عن قلقه لما يتعرض له المسلمون في الهند من ممارسات الاضطهاد والمضايقة والضرب بذرائع شتى.

كما أكد البيان أن مظلومية المسلمين الهنود واصوات استغاثتهم قد وصلت اسماعنا، وانطلاقا من الحديث النبوي الشريف ( من سمع منادياً ينادي يا للمسلمين ولم يجبه ، ليس بمسلم)، لابد من التجاوب مع نداءات استغاثتهم وايصال صوتهم الى العالم.

يذكر ان المسلمين الهنود تعرضوا مؤخرا لهجمات عنيفة من الهندوس شملت اعمال القتل وحرق البيوت وذلك على خلفية قانون الجنسية المعدل الذي اصدره حزب بهاراتيا جاناتا والذي يحرم المهاجرين المسلمين من الجنسية ويمنحها لغيرهم خاصة الهندوس لمحاولة جعل الهند وطنا للهندوس وحدهم.

انتهى** 2344