٠٩‏/٠٣‏/٢٠٢٠ ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83707231
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الفلم الايراني" أشو " يشارك في مهرجانين دوليين

الفلم الايراني" أشو " يشارك في مهرجانين دوليين

طهران- يشارك فلم " أشو" الوثائقي القصير من اخراج "جعفر نجفي" واعداد "مريم نقيبي" في مهرجان ميلنيوم الدولي الثاني عشر ومهرجان فرايبورغ الدولي الرابع والثلاثين بسويسرا.

وسيشارك فلم أشو الوثائقي القصير هذه المرة في القسم التنافسي( أفاق الشباب) للدورة الثانية عشرة لمهرجان ميلنيوم الدولي للافلام الوثائقية التي ستعقد في فترة 28 مارس/ أذار حتى 5 أبريل/ نيسان في مدينة بروكسل البلجيكية بعد المشاركة في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية .

ويشارك الفلم المذكور في القسم التنافسي لمهرجان فرايبورغ الدولي في حين سيتم تنظيم المهرجان بشكل غير حضوري نظرا للمشاكل الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وكان من المقرر ان يعقد المهرجان في فترة 21 حتى 29 مارس/أذار في مدينة فرايبورغ بسويسرا.

وشارك فلم أشو الوثائقي قبل ذلك في خمس المهرجانات الدولية بيك اسكاي وتسالونيكي ولايبزيك وايدفا وسينما الحقيقة ونال عدد من الجوائز فيها.
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