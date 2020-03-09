جلسة استثنائية لمجلس الشورى الاسلامي حول مواجهة كورونا

وقال رئيس المجلس علي لاريجاني الذي تراس الجلسة ، ان الهدف منها هو دراسة اخر التطورات والاجراءات التي تم اتخاذها في مجال مواجهة فيروس كورونا واتخاذ التمهيدات اللازمة لتطويق انتشار الفيروس.

واعلن لاريجاني في الجلسة ان المجلس الاعلى للأمن القومي اصدر امس قرارا بضرورة التزام جميع اجهزة الدولة بالقرارات التي يصدرها المركز الوطني لمكافحة كورونا ، وما يمكن ان تقدمه هذه الاجهزة من دعم ومساعدات لتقليل الاضرار التي يتعرض لها المواطنون.

وفي بداية الجلسة تحدث وزير الصحة ورئيس المركز الوطني لمكافحة كورونا وقدم تقريرا مفصلا حول الاجراءات التي تم اتخاذها حتى الان في الحملة الجارية للقضاء على فيروس كورونا.

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