رئيس البرلمان : لتاسيس مجلس لوجستي دعما لقرارات لجنة مكافحة كورونا الوطنية

جاء ذلك في تصريح ادلى به لاريجاني للصحفيين حول اجتماع لجنة الصحة النيابية اليوم الاثنين بحضور وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي"؛ مبينا انه تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على رئيس الجمهورية بتاسيس مجلس لوجستي يعمل على دعم قرارات وبرامج اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا والزام الجهات الاخرى جميعا بالتعاون معه.

واوضح، ان الاجتماع ترأسه وزير الصحة حيث قدم تقريرا حول الاجراءات المتخذة لدى اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وسط اقتراحات كثيرة من جانب اعضاء اللجنة ونواب البرلمان حول سبل الخروج من الازمة الراهنة في البلاد.

وتم التاكيد خلال اجتماع لجنة الصحة النيابية ايضا، بحسب لاريجاني، على اتخاذ المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا بعين الاعتبار وتظافر الجهود بين المراكز الحكومية وغير الحكومة والشعب لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية المسؤولة عن مواجهة هذا المرض.

وفيما نوه بتعاون القوات المسلحة وجهوزيتها التامة للحدّ من تفشي الفيروس؛ قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان هذه القوات ستشارك بدورها في دعم قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ايضا.

انتهى ** ح ع